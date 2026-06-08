25年に解散したロックバンド「thepillows」のボーカルで、シンガー・ソングライターの山中さわおが8日、自身のXを更新。現在開催中の全国ツアーについて、10日の札幌公演から再開すると発表した。声帯炎のため、4公演を中止していた。同Xで「山中さわおの声帯炎により中止しておりましたDaydream again tour につきまして、体調が回復し、再開が可能となりましたため、6/10(水)札幌公演より開催させていただくこととなりまし