news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「桜島が噴火 市街地で“ドカ灰”山体の膨張を示す地殻変動も」についてお伝えします。◇◇◇「えいっえいっ」8日、鹿児島市内の小学校には水着で掃除をする子どもたちの姿がありました。たわしもつかって落としているのは火山灰。（鹿児島市、7日）「午前9時前の鹿児島市です。北の方を見ますと青空が覗いているんですけれど 南の方を見ますと黒い雲のように覆われているのがわ