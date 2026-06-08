グラビアアイドルの福井梨莉華さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。【写真】髪をアップにして色気マシマシの福井梨莉華さん福井さんのグラビアテーマは「幸福あふれるマシュマロボディ」。公開されたカットは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が溢れるたま