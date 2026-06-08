新インバーター採用で走行距離が向上！BMWジャパンは2026年5月28日、BEV（バッテリー式電気自動車）「MINI COUNTRYMAN E（ミニ・カントリーマン・イー）」および「MINI COUNTRYMAN SE ALL4（ミニ・カントリーマン・エスイー・オールフォー）」の仕様変更を発表しました。MINI カントリーマンは、MINIブランドのプレミアム・コンパクトSUVです。2010年に初代が登場し、2024年に現行の第3世代へとフルモデルチェンジしました。【