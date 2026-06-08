日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「CoCoだけは絶対に行きたい！夢と女と男のロマン一本釣りSP」。福岡グルメから幻のレトロゲーム…ロマン溢れる95分で、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？ 【動画】カツオ漁業を学ぶ19歳YOUが大海原へ！実習で待っていた過酷な試練＆アニメ「おそ松さん」で見たマンガ