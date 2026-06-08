山形県西川町の月山にきのう入山したとみられる６０代男性の行方が分からなくなっていることを受け、警察などがけさから捜索を行いましたが、きょう、男性の発見には至りませんでした。あすも朝から捜索が行われる予定です。 【写真を見る】「道に出た」と連絡後、音信不通に…月山で東京都の65歳男性が行方不明きょうの発見には至らず宿泊予定の施設を訪れず通報（山形・西川町） 行方がわからなくなっているのは、東京都品