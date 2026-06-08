名古屋・栄の新たなシンボル「ザ・ランドマーク名古屋栄」が、6月11日にグランドオープンします。地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA（ハエラ）」。気になる中は、どうなっているのでしょうか。 【写真を見る】｢HAERA｣の仕掛け人 J.フロント リテイリング小野社長がフルアテンド ハイブランドにグルメにアート…｢栄を世界から人が集まる目的地に｣ 名古屋 6月11日グランドオープン 出迎