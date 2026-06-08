警察によりますと8日午後7時すぎ、栃木県宇都宮市陽南2丁目の陽南中学校の周辺で「クマがいる」と110番通報がありました。現在、警察官10人以上で警戒に当たっているということですが、いまのところクマの行方はわかっていません。宇都宮市では中心部も含め、6日からクマの目撃情報が相次いでいて、宇都宮市は8日に続いて、9日も全ての公立小中学校94校の休校を決めました。クマが広域で移動している状況で、児童生徒の安全確保を