去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、自民党の鈴木幹事長は野党側が求める高市総理の秘書らの参考人招致は必要ないとの考えを示しました。自民党鈴木俊一 幹事長「予算委員会でも野党の方が質問して、それに高市総理が真摯に答弁をしたと思っております。明確に否定をされていると、こういうことでありますので、総理のそうした以上の受けとめは私にはござ