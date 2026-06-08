6月6日、新潟県阿賀町で子どもたちや警察官も狐に扮し、花嫁・花婿と約100人のお供が町を練り歩く『つがわ狐の嫁入り行列』が行われました。 34回目を迎えた今年、主役の花嫁・花婿を務めたのは新潟市中央区の末芳まどかさんと拓路さん。県内・県外の12組からオーディションで選ばれました。 江戸時代の婚礼を再現した幻想的な行列を今年は約4万人が見守り、花嫁は狐のポーズで応えます。 【訪れた人】 「きれいだ