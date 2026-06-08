この週末、天候に恵まれた新潟県内。各地で初夏の風物詩ともされる伝統行事が行われました。見附市と長岡市では大凧合戦が繰り広げられ、熱気に包まれました。 【氏田陽菜アナウンサー】 「気持ちのいい風が吹く中、見附市今町と長岡市中之島の間を流れる川の上でこれから熱い戦いが始まります」 舞台は2つの地区の境界となる刈谷田川の堤防。 ここで360年以上前から行われているのが、県の無形民俗文化財にも指定されて