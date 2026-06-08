皇族数の確保策をめぐる協議が、山場を迎えています。衆参両院の正副議長がとりまとめた案について報告していますが、各党の合意は得られるのでしょうか?【写真を見る】現行の皇室典範での「皇位継承権の順位」は？減少する皇族数問題と2つの大きな課題出水麻衣キャスター:皇室典範の改正については5月までに各党の意見を聞き、6月5日に取りまとめられました。あとは了承されるか、というところまで来ています。皇族の高齢化や結婚