和歌山県に発表されていた津波注意報は、6月8日午後5時前に解除されました。 （気象庁海老田綾貴地震津波監視課長）「これ以上津波が大きくならないと判断しまして、午後4時50分に津波注意報をすべて解除しました。海に入ることがあれば、十分注意をしたうえで作業をしてください」 8日午前、フィリピン付近で発生した地震の影響で、気象庁は沖縄から茨城にかけての広い範囲に津波注意報を発表しましたが、午後5時前に解