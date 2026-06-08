日本卓球協会は８日、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考基準を発表した。最大出場可能人数は、男女混合団体は男女各３人、個人種目のシングルスは男女各２人、ダブルス男女各１組、混合ダブルス１〜２組。男女シングルスには、２８年１月に発表されるＩＴＴＦシングルス世界ランキングの日本人上位２人が出場できる。混合団体には男女シングルス代表が出場する。残り男女各１枠は、２８年全日本選手権一般の部終了後１