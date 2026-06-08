ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の準決勝出場者40組が決定。8日に発表された。【画像】準決勝進出者40組一覧・所属事務所も記載『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。出場資格は“デビ