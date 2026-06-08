【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、交流サイト（SNS）への投稿で、イランとの戦闘終結に向けた最終交渉が進行中だとした上で「愚かさが妨げになる」とし、イランとイスラエルの相互攻撃に不快感を示した。