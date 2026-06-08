◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦日本新薬4―3日本生命（2026年6月8日わかさスタジアム京都）4年ぶりの都市対抗出場を狙う日本新薬が土壇場の逆転劇で、第1代表決定トーナメント3回戦進出を決めた。2点を追う9回に4安打を集中して3点を奪うと、直後の守りでは中堅手・竹中紘生外野手（26）の本塁好返球で逃げ切り。6投手を懸命にリードした後藤聖基捕手（24）は歓喜の涙を流した。