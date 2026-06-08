AKB48が8日、公式ブログを更新し、「JAPAN EXPO MALAYSIA2026」への出演決定を発表した。出演メンバーは佐藤綺星（21）、新井彩永（20）、倉野尾成美（25）、下尾みう（25）、八木愛月（21）の6人。ステージは7月25日現地時間午後6時から、Hall6，Kuala Lumpur Convention Centreで行われる。「6名による、特別なステージパフォーマンスに加えて、グループ写真会やお見送り会などのベネフィット企画の実施も予定しております！」と