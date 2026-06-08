俳優の一ノ瀬ワタル（４０）が８日、都内で主演映画「四月の余白」（２６日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。一ノ瀬は今作が劇場映画初主演。作中では元半グレの、更生施設寮長を演じる。「うれしさもあるけど、すごい衝撃作でもある。どう評価していただけるのか楽しみでも不安でもある」と率直な気持ちを話した。トークでは「なかなか変えられないこと」が話題になった。一ノ瀬は「ちょっと重くなるんですけど、こ