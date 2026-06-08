STU48信濃宙花（22）が8日、自身のXを更新。歯の健康を啓発した。「＃毎月8日は歯の日」とハッシュタグをつけ「口内炎は口の中の粘膜に起こる炎症で、免疫の低下や疲れ、栄養不足、歯や義歯のすれなどが原因といわれてます。中々治らない時はかかりつけの先生に相談しましょう！」と投稿した。信濃は24年に出身の兵庫県の歯科医師会「健口アンバサダー」に就任した。25年、26年も継続して就任しており、歯、口の健康に関する広報活