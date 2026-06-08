【その他の画像・動画等を元記事で観る】仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクトで、2025年8月20日にアプリ配信開始から10年を迎え、現在10周年アニバーサリーイヤーとして様々な展開を行っている。この度、