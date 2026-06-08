【その他の画像・動画等を元記事で観る】人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしてデビュー曲「ただ美しい呪い」に加え、「夜に浮かぶ」と「光り」も続々オンエアされ、1クールで3曲がテーマソングに採用されたことで一気に注目を集める新人シンガーソングライター・Nakamura Hak。リリースされている音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターのみで録音され、通常、レコーディング後に行われる修正や編集が一