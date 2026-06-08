【その他の画像・動画等を元記事で観る】2003年にメジャーデビューを果たし、今や日本のバンド初のライブ五大陸制覇を達成したFLOWが開催する、ロックバンドによるアニソンロックフェス「FLOW THE FESTIVAL」。2026年に初開催から3周年を迎えた「FLOW THE FESTIVAL 2026」（以下FTF）では、ナレーションを『コードギアス 反逆のルルーシュ』シリーズのルルーシュ・ランペルージ（CV:福山潤）と枢木スザク（CV:櫻井孝宏）が務める。