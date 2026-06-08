明治安田J2・J3百年構想リーグは、プレーオフラウンド第2戦が行われました。鹿児島ユナイテッドFCは、5位、6位決定戦に臨みアウェーでJ2の秋田と対戦しました。 プレーオフラウンド第2戦、白のユニホーム・ユナイテッドは、アウェーで格上のJ2秋田と対戦。 ユナイテッドは、前半から相手ゴールに、攻め込みます。前半30分、ペナルティエリアの細かいパス回しから最後は河村。 秋