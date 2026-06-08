【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図 ９日（火）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風」に発達することがあるだけでなく、「梅雨前線」を刺激して「大雨」をもたらすことがあるため注意が必要です。 を画像で掲載しています。 【予想天気図】熱帯低気圧は・・・・ 台湾の南西に現れる「熱帯低気圧」は、１１日（木）には「梅雨前線」に取り込まれ「温帯低気圧」になる