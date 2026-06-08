鹿児島県内を含む、広い範囲に津波注意報が発表された今回の地震。専門家は「1週間程度、同じ規模の地震に注意が必要」として津波への備えを呼び掛けています。 （井村隆介准教授）「この規模は久しぶりかもしれないが、日本と同じように複雑なプレート配置になっているので、地震が全くない地域ではない」 地震地質学が専門の鹿児島大学・井村隆介准教授です。県内では最大1メートルの津波が予想され、これまでに