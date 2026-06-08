九州電力送配電は、1000万件を超える九州全域の契約情報が入った記憶媒体を紛失したと発表しました。このうち、鹿児島県内関係は離島を除く全ての情報が含まれているということです。 九州電力送配電によりますと、紛失したのは、契約者名や電話番号、住所などを保存していた記憶媒体です。 この記憶媒体には、2016年7月から2024年1月までの間に契約していた、九州全域1090万件の契約情報が入っていました。このうち県内関係は