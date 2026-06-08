霧島市でおととい6日夜、10代の女性が何者かに背後から抱きつかれリュックを奪われました。 警察が強盗の疑いで捜査していて、現場周辺の小学校からは不安の声が聞かれます。 （記者）「事件現場からおよそ500メートル離れた小学校です。きょうは集団登校や車での送り迎えをする姿が見られます」 この事件は6日午後9時45分ごろ、霧島市国分野口町の路上を歩いていた10代の女性に何者かが背後から抱きつき、「ナイフ