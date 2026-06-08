北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんらがきょう8日、薩摩川内市の中学校で講演しました。 祁答院中学校で講演したのは、北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんと健一さんの妻・龍子さんです。「人権教室」の一環として開かれた講演には全校生徒およそ60人が参加しました。 （市川修一さんの兄 健一さん）「拉致され青春も人生までもめちゃくちゃに壊された。生きているのか死んでいるのか生死が分からない、