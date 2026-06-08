きょう8日午前8時半すぎ、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震で、鹿児島県内には津波注意報が発表されました。 津波注意報は午後5時前に解除されましたが、種子島で20センチの津波を観測しました。 鹿児島県内では午後3時49分に種子島熊野で20センチの津波を観測したほか、午後4時半すぎに奄美市小湊と南大隅町大泊で10センチの津波を観測しました。 いずれも津波の第1波到達予想時刻より4時間ほどあと