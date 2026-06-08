鹿児島県東部や奄美大島など離島の沿岸部には津波注意報が発表され、各地で高台に避難する人の姿がみられました。 県東部の志布志市です。 （防災無線）「本市に津波注意報が発表されています。沿岸部にいる人は海岸から離れてください」 （記者）「志布志市の高台です。津波の到達予想時刻の12時半になりましたが、現在のところ海は穏やかな状態です。ただ、高台には自主的に避難をしに来ている人の姿もあります」 第一波