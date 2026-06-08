鹿児島市の公園内で下半身を露出させた疑いで、鹿児島市の無職の男が現行犯逮捕されました。 公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市の無職の男(47)です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は8日午後4時ごろ、市内の公園内で、酒に酔った状態で下半身を露出させた疑いがもたれています。 「男が下半身、裸だ」と110番通報 目撃した女性が「男が下半身、裸だ」と110番通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しま