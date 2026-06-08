高さ12.56メートル。南海トラフ巨大地震によって屋久島町で想定される津波の高さです。鹿児島県は被害想定を見直し、その速報値を明らかにしました。 県は南海トラフ巨大地震や鹿児島湾直下地震など、11の地震や桜島の海底噴火を対象に想定される被害を調査していて、きょう8日に開かれた有識者会議で速報値を示しました。 それによりますと、南海トラフを震源とする最大クラスの地震が発生した場合の津波の高さは、最も