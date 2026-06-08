鹿児島県が、鹿児島市西谷山に所有している農業試験場の跡地について、先月、すべて売却を終えたことがわかりました。売却額の一部は、県が整備を計画している新たな体育館＝スポーツコンベンションセンターの基金にあてられます。 県はきょう8日に会見を開き、6月定例議会に提案する補正予算案の内容を説明しました。 この中で、鹿児島市西谷山にある県農業試験場跡地の一画の6000平方メートルを先月、海上