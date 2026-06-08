きのう7日、鹿児島市は桜島の降灰に見舞われ、久しぶりの「ドカ灰」となりました。 きょう8日は雨となりましたが、影響はまだ続いていました。 7日午前7時ごろ、桜島の南岳山頂火口で噴火が発生。1時間ほど連続噴火が続き、鹿児島市街地方面では降灰に見舞われました。 洗車を待つ車の行列も 東郡元町の鹿児島地方気象台では、おととい6日午前9時からの24時間に降った灰の量は1平方メートルあたり35グラムを観測。24