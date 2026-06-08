女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、2026年6月8日にインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）の近影を公開した。「ダイナマイト関西さん、尾崎魔弓さん、ジャガーさん、JJです」25年8月から、留学のため渡米している大維志さん。現在は帰国しているようで、木下氏のインスタグラムで親子ショットが公開されている。6月8日の投稿では、「写真はプロレス会場の控え