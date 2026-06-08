3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月18日（月）の放送では、翌日の5月19日に33歳の誕生日を迎える藤澤が、番組冒頭から生徒（リスナー）へ電話をかける「逆電」を行いました。しかし、なかなか電話がつながらず留守番電話が続く中、ようやくつながったリ