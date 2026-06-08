トランプ発言で、原油高一服、ややドル売りに反応＝ロンドン為替 トランプ米大統領は、イランとイスラエルは即時停戦を「検討している」、と発言。これに反応して、NY原油先物は95ドル台から一時93ドル台半ばまで反落。米10年債利回りは4.54％台に小幅低下。為替市場では、ややドル売り反応がみられている。 USD/JPY159.98EUR/USD1.1523GBP/USD1.3337