歌手・ちゃんみな（２７）が８日、一定期間の療養をすると発表した。所属事務所と音楽レーベルの連名で発表された公式サイトのコメントによると、のどの不調をはじめとする体調不良が見られたことから医療機関で診察を受けたところ「甲状腺機能低下症によるのどの不調」と診断されたという。また、医師からは療養が必要との指導を受け、１３日に都内で開催される「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式（