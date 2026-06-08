パリ五輪バドミントンの混合ダブルスで、渡辺勇太とペアを組み銅メダルを獲得した五十嵐（旧姓・東野）有紗が、挙式を報告した。８日に自身のインスタグラムを更新し「２０２６．０５．１０ＷｅｄｄｉｎｇＧｒａｎｄＨｙａｔｔＴｏｋｙｏ＠ｇｒａｎｄｈｙａｔｔｔｏｋｙｏ無事に挙式を終えることができました」と伝えた。「プランナーの皆様、ご参列くださった皆様のおかげで、忘れられない素敵な式になりました