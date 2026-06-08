◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦大商大７−４九産大（８日・神宮）大商大（関西六大学）が九産大（福岡六大学）とのシーソーゲームを制し、初戦突破した。４−４の同点で迎えた８回無死満塁で７番の石崎裕真内野手（４年＝福井工大福井）がスクイズを敢行。これが犠打野選となり、勝ち越しに成功した。その後も攻撃の手を緩めず、突き放した。＊＊＊ほえた。叫んだ。９回２死。最後の