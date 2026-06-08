ごはんにぴったりな「大葉のり」 料理に爽やかな味わいをプラスしてくれる大葉。さまざまな使い方ができますよね。今回は、大葉のおいしさをシンプルに味わう「大葉のり」をご紹介します。 おかわりしたくなるおいしさ！ 醤油とごま油を付けた大葉をご飯にのせ、のりのようにご飯を巻いて食べるから「大葉のり」。おうちにあるものだけで作れるから、とても簡単ですね！ 感激のコメントがたくさん！ つくれぽ（みんなのつくり