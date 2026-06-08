気象庁は8日午前、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸などに津波注意報を発表しましたが、午後5時前に、すべて解除しました。一方、今後も海に入っての作業などに十分注意するよう呼びかけています。8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸などに津波注意報を発表し、宮崎港で30センチなど、各地で津波を観測しました。その後、気象庁は午後4時50分