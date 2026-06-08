インスタグラムで12万人以上のフォロワーを持つ漫画家・ますまゆさんが、フォロワーさんからの体験談をもとに描いた作品をご存知ですか？「親友」という題名のとおり、深い絆で結ばれた2人の少女の物語でありながら、その根底には誰もが経験しうる"劣等感"や"複雑な感情"が丁寧に描かれます。幼い頃からずっと一緒だった親友・サナとスズ。「あの子がいなければいいのに」大好きな親友に抱いてしまった、誰にも言えない黒い感情。