JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月8日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げを延期すると発表しました。H3ロケット6号機は日本時間2026年6月10日9時53分59秒〜11時52分46秒の時間帯に打ち上げられる予定で準備が進められていましたが、JAXAは10日の天候の悪化が予想されることから、打ち上げを延期すると述べています。新たな打ち上げ日については、決定次第発表するということです。なお、H3ロケット6号機の打