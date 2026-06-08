高市首相（自民党総裁）は８日、昨年の党総裁選で自身の陣営が他候補の中傷動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春などの報道を改めて否定した。首相官邸で記者団に対し、「私自身も私の事務所も、他の候補者の批判や中傷は一切やっていない」と述べ、これまでの国会答弁は「揺るがない」とも強調した。秘書と動画作成者とのつながりについては、「面識はない。実際に会って名刺交換し、相手の所属や氏名も承知しているということ