9日(火)は北海道と沖縄で大雨となるおそれがあります。関東は朝、雨の降る所があるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■9日朝にかけて北海道で大雨のおそれ北海道では9日(火)朝にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、日本海側南部や太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。風も強まる予想です。9日(火)昼前にかけて大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。なお、北海道は