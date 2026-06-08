ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードハーフパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖選手に妙高市がスポーツ特別栄誉賞を贈りました。拍手で迎えられた山田琉聖選手。妙高市内の専門学校に所属することから市は7日、スポーツ特別栄誉賞を贈りました。【山田琉聖選手】「妙高に来たのは2年前とまだ短い期間なんですけど、こうやって温かく迎え入れてくださって、表彰していただいて本当にうれし