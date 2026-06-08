6月8日、メキシコで開催された「FIBA U18 AmeriCup 2026」の決勝が行われ、U18カナダ代表がU18アメリカ代表を67－65で撃破。大会初優勝を成し遂げるとともに、アメリカの大会8連覇を阻止する歴史的な金星を挙げた。 カイリー・アービングらを擁した2010年大会から7大会連続優勝を続けていたアメリカに対し、そのアメリカに決勝で3度敗れながらも“4度目の正直”で悲願の初優勝を目指すカナダの顔合わせ