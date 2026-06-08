CANDY TUNEの3周年記念公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』が、6月5、6日に東京・日本武道館で開催された。6日公演の開演前には囲み取材が行われ、メンバーからこのライブにかける想いが語られた。 （関連：